Segunda na TV: Truman, Roosevelt e um paraíso bósnio

Rapariga com Brinco de Pérola, Pop Aye, receitas novas, Home: O País da Ilusão e Miguel Sousa Tavares na Primeira Pessoa são outras sugestões do dia.

CINEMA

Rapariga com Brinco de Pérola

Cinemundo, 20h45

Holanda, 1665. Griet (Scarlett Johansson), uma jovem de 17 anos, vai trabalhar como criada na casa do pintor Johannes Vermeer (Colin Firth). Gradualmente, torna-se a sua musa. Essa inspiração dará origem a um dos mais belos quadros do grande mestre holandês, mas também a perturbações familiares e pessoais.

Peter Webber realiza esta adaptação do best-seller de Tracy Chevalier Girl with a Pearl Earring. Teve três nomeações para os Óscares, uma delas pela fotografia, da responsabilidade do português Eduardo Serra.

Truman

AXN Movies, 21h10

Diagnosticado com cancro em estágio muito avançado e sabendo que lhe resta pouco tempo de vida, Julián resolve abandonar os tratamentos, tratar de assuntos pendentes e aproveitar cada dia. Quando recebe a visita inesperada de Tomás, um velho amigo, percebe que ele é a pessoa certa para o acompanhar neste momento. Mas, quanto mais se aproximam, mais difícil se torna o adeus.

Com assinatura do realizador espanhol Cesc Gay, segundo um argumento seu em parceria com Tomàs Aragay, Truman ganhou cinco prémios Goya. Ricardo Darín, Javier Cámara e Dolores Fonzi assumem os papéis principais.

Pop Aye

RTP2, 23h19

Kirsten Tan estreou-se na realização de longa-metragem com esta premiada história de um arquitecto de meia-idade desiludido com a vida que, ao deambular pelas ruas de Banguecoque, se depara com o elefante domesticado que o acompanhou na juventude. Num momento irreflectido, resolve comprá-lo ao novo dono e regressar com o animal à pequena aldeia onde ambos cresceram.

DOCUMENTÁRIOS

Bósnia e Herzegovina

RTP2, 20h35

Minissérie de dois episódios à descoberta da paisagem e da vida selvagem da Bósnia-Herzegovina, um paraíso natural no centro da Europa, recheado de florestas densas, montanhas e quedas de água, e habitado por linces, lobos, ursos e cavalos. Estreia-se hoje com O Norte abundante e completa-se amanhã com O Sul cársico.

Theodore Roosevelt

História, 22h15

Estreia. Soldado, rancheiro, caçador, explorador, escritor, leitor compulsivo... Como nota o canal, Theodore Roosevelt (1858-1919) “parece ter tido muito mais do que uma vida”. É sobre o percurso e a personalidade do 26.º Presidente dos EUA, dotado de resiliência, capacidade de reinvenção e ímpeto reformista, que se detém este documentário em duas partes. Hoje, A grande aventura relata as suas origens; para a semana, Um homem comprometido retoma a biografia na ascensão ao cargo que definiu a sua vida e o rumo do seu país.

Foto Theodore Roosevelt Joe Alblas

Home: O País da Ilusão

RTP2, 2h37

Josephine Landertinger Forero filma o retrato de alguém a quem falta o sentido de pertença a um lugar. Alguém que viveu em migração constante, passou por oito países desde a sua Colômbia natal e assentou no Porto, aos 67 anos. Esse alguém é a sua mãe, Lilia. Este é um trabalho sobre raízes fragmentadas e um diálogo de descoberta recíproca entre mãe e filha, com a câmara como mediadora.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Miguel Sousa Tavares é o convidado desta noite no programa de entrevistas informais feitas por Fátima Campos Ferreira. Fala de jornalismo, dos caminhos da escrita e da liberdade, da herança familiar, da análise política e das paixões e causas que o movem.

CULINÁRIA

Os Segredos da Tia Cátia

24Kitchen, 15h

Começa uma nova fornada do programa servido por Cátia Goarmon, temperada por convidados como os chefs Justa Nobre e Miguel Mesquita, o actor Pedro Granger ou o humorista Gilmário Vemba.

INFANTIL

Alice na Sua Maravilhosa Pastelaria

Disney Jr., 13h35

Novos episódios da série infantil que explora o País das Maravilhas pelos olhos de Alice, que é uma pequena pasteleira de mão cheia graças ao livro de receitas mágico que herdou da bisavó (a Alice de Lewis Carroll).