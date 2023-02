Joana Gonçalves de Sá dá-nos um exemplo vindo da política para ilustrar a desinformação que a inteligência artificial pode promover. Pede-nos que pesquisemos no Google: “Qual é o maior ladrão do Brasil?” Assim fazemos e, nos resultados, surge logo o site da Euronews com o título ​“Lula é o maior ladrão da história do Brasil”, num artigo feito a partir de uma frase de um discurso de Jair Bolsonaro num comício eleitoral em Setembro de 2022. A seguir, está o site da SIC Notícias com o título ​“​‘O maior ladrão da história do Brasil’: críticas a Lula marcam último comício de Bolsonaro”​. Ainda no top 3, encontra-se o Yahoo Notícias, onde se lê “Lula é o maior ladrão da história do Brasil”, com o mesmo conteúdo da Euronews.

