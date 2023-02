Podcast do Encontro de Leituras: Rui Tavares sobre O Pequeno Livro do Grande Terramoto

No Encontro de Leituras de Outubro, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com o escritor e político português Rui Tavares. Siga o podcast nas aplicações

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

Quer receber as novidades do Encontro de Leituras? Envie-nos um e-mail para encontrodeleituras@publico.pt para entrar na nossa mailing list.

O convidado do 23.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 11 de Outubro, foi o escritor e político português Rui Tavares, para uma conversa sobre o seu ensaio O Pequeno Livro do Grande Terramoto, editado pela primeira vez em 2005, em Portugal, pela Tinta-da-China. Foi publicado no Brasil em 2022, com o título O Pequeno Livro do Grande Terremoto: Ensaio sobre 1755, pela Tinta-da-China Brasil.

Nesta obra, Rui Tavares recupera relatos do rescaldo da catástrofe e da reconstrução da cidade, conta as histórias dos sobreviventes e põe-nos mesmo a imaginar como seria Lisboa se o terramoto não tivesse acontecido. Há ainda espaço para analisar como as catástrofes mudam a nossa percepção do mundo.

Foto

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

Siga o podcast Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.