Exportações de vinhos portugueses atingem recorde em 2022

As exportações de vinhos portugueses subiram 1,5% no ano passado, atingindo um recorde de 941 milhões de euros, destacando-se mercados como França, EUA e Reino Unido, segundo dados da ViniPortugal.

Em 2022, "as exportações chegaram aos 941 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,52% comparativamente ao período homólogo", revela, em comunicado, a ViniPortugal — Associação Interprofissional do Vinho.

No que se refere aos principais mercados de destino, França surge em destaque, com 111 milhões de euros, mais 3,2 por cento do que em 2021; seguem-se os Estados Unidos (105 milhões de euros) e o Reino Unido (83 milhões de euros), não se verificando o que se previa em Setembro, que os EUA viessem a ultrapassar França como principal mercado de exportação dos vinhos portugueses.

De acordo com a ViniPortugal, uma das maiores subidas foi verificada no mercado angolano, ao contrário do que tinha acontecido no ano anterior, que mais do que duplicou (103,6%) o valor das exportações, seguido pelo México (+74,6%) e pelo Japão (+24,6%).

"Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos, tendo em consideração que foi o ano em que se deu início a uma guerra, que ainda continua, e que nos trouxe fragilidades económicas e até de acesso aos mercados", afirma o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, no mesmo comunicado.

O responsável da ViniPortugal refera ainda que o objectivo para 2023 é atingir mil milhões de euros de exportações, "assentando este crescimento no aumento do preço médio".

Frederico Falcão diz que a ViniPortugal está a trabalhar nesse sentido, através da promoção nos mercados tradicionais e da abertura de novos mercados "onde o potencial de crescimento é grande".