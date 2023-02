P24. Zelensky em Bruxelas na busca de uma rápida integração europeia em análise por Alexandre Guerra

Neste P24 ouvimos a análise do analista de Relações Internacionais Alexandre Guerra e o relato da correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve nesta quinta-feira em Bruxelas com duas mensagens fortes para transmitir directamente aos cidadãos europeus e aos líderes da União Europeia, sobre a necessidade de manterem o seu apoio político, económico e acelerarem o envio de material militar ao seu país. Neste P24 ouvimos a análise do analista de Relações Internacionais Alexandre Guerra e o relato da correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

