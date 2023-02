Morreu Carlos Saura, figura-chave do cinema espanhol

O realizador de Peppermint Frappé e Flamenco , mas também do “português” Fados, tinha 91 anos. Desaparece assim “o último clássico do cinema espanhol”.

O realizador Carlos Saura morreu esta sexta-feira em Madrid, de insuficiência respiratória, pouco depois de ter completado 91 anos. Segundo o diário espanhol El País, desaparece assim "o último clássico do cinema espanhol", nome seminal da cinematografia do país a par de nomes como Luis Buñuel, Luis García Berlanga e Pedro Almodóvar.

Nascido a 4 de Janeiro de 1932 em Huesca, Saura construiu uma carreira de sete décadas com filmes que se debruçam sobre relações afectivas e sociais, tensões familiares, a história política de Espanha —​ lutou, inclusive, contra a censura da ditadura de Francisco Franco —, e a música, do flamenco ao tango, do jota ao folclore argentino. Entre os seus trabalhos mais celebrados encontram-se La Caza, Peppermint Frappé, Elisa, Vida Mía, Flamenco ou Bodas de Sangue.

A sua primeira longa-metragem, Los Golfos, estreou-se no Festival de Cannes, em 1960. Passados seis anos, viu La Caza ser premiado no Festival de Cinema de Berlim, granjeando, a partir daí, um sólido reconhecimento internacional. Ao longo da carreira, foi distinguido com galardões de vários festivais de cinema, desde o Urso de Ouro da Berlinale ao Grande Prémio do Júri de Cannes. Foi três vezes indicado aos Óscares.​

A sua trilogia dedicada às músicas ibéricas inclui um filme sobre o fado, Fados (2007), com participações de Mariza, Camané, Carlos do Carmo ou Carminho. Recebeu o Prémio Goya de Melhor Canção Original, Fado da saudade, com interpretação de Carlos do Carmo.

Este sábado, na cerimónia de entrega dos prémios do cinema espanhol, o realizador iria receber um Goya de honra, que agora se tornará um prémio póstumo, atribuído pela "sua extensa e altamente pessoal contribuição criativa para a história do cinema espanhol desde o final dos anos 1950 até hoje", afirmou o presidente da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Espanha, Fernando Méndez-Leite.

Mesmo com um estado de saúde debilitado, acelerado por problemas respiratórios e um AVC ocorrido em 2022, Carlos Saura nunca parou de trabalhar: no passado dia 3 de Fevereiro estreou a sua derradeira longa-metragem,​ Las Paredes Hablan, um documentário sobre a evolução da arte nas paredes, das cavernas pré-históricas ao graffiti.