Fenprof acusa ME de “exercício de desonestidade” com os números da greve dos professores

“É um verdadeiro exercício de desonestidade da parte do Ministério da Educação (ME)”. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, não poupa nas palavras para classificar os dados sobre os impactos das greves no sector da Educação disponibilizados pela tutela e que foram divulgados pelo PÚBLICO nesta quinta-feira. O dirigente sindical acusa mesmo a equipa do ministro João Costa de estar a seguira “as mesmas tácticas” usadas no Governo liderado por José Sócrates.

Segundo os números do ME, o dia com maior adesão às greves dos professores foi 16 de Janeiro, quando arrancou a greve por distritos convocada pela Fenprof e outras oito estruturas sindicais, centrada em Lisboa. Nessa ocasião, não deram aulas 12,1% dos docentes.

Como o PÚBLICO explicou, citando a tutela, as percentagens apresentadas pela tutela são calculadas tomando por referência o número de docentes que, num determinado período (manhã ou tarde) deveriam estar ao serviço em cada agrupamento, "cotejado com o número de docentes que efectivamente compareceu ao serviço".

“Fazer a percentagem para o país inteiro é um exercício de desonestidade”, critica Nogueira. A greve convocada pela plataforma sindical é distrital (uma região por dia) e é a percentagem da adesão por distrito que a Fenprof e as outras estruturas vinculadas ao protesto têm divulgado. Segundo os sindicatos, têm aderido ao protesto pelo menos 90% dos docentes.

Os números oficiais da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência agrupam os professores por NUT III e não por distrito. Fica, por isso, impossível comparar os dados absolutos de cada um dos dias de greve distrital divulgados pelo ME com o total de professores de cada uma dessas regiões. No entanto, a estimativa da Fenprof aponta para que existam cerca de 6000 docentes no distrito de Coimbra. No dia 24 de Janeiro, quando a greve da plataforma sindical se concentrou nessa região, não estiveram a trabalhar 4820 professores, de acordo com os números disponibilizados pela tutela. Ou seja, cerca de 80% do total da região.

“Mesmo pelos números do ministério, estaríamos a falar de uma greve com muita adesão”, sublinha Mário Nogueira. Os dados da Fenprof para esse dia de protesto apontam, porém, para 95% de adesão. “Esteve tudo fechado”, afiança.

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, não põe em causa os dados do ME, que foram comunicados diariamente pelos próprios directores dos agrupamentos à tutela, através de uma plataforma digital da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. No entanto, também questiona a metodologia seguida pelo ministério: “Se hoje há greve em Viseu, não tem sentido comparar com o todo nacional”.

Pereira considera, contudo, que a questão dos números faz com que a discussão se “foque no problema errado”. “Com mais ou menos professores em greve, respira-se um mal-estar nas escolas. Há muito que não estamos a funcionar de forma regular”, avisa.

“Não há estabilidade, não há paz. Quando saio de casa e manhã, não sei que situação vou encontrar nas escolas”, ilustra, por seu turno, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima.

O PÚBLICO tem vindo a solicitar reiteradamente ao ME dados sobre a adesão diária à greve dos professores, pedido que foi sendo sempre recusado. Tendo informado o ministério que pretendia recorrer à Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, por entender que esta informação tem de ser pública, os números chegaram nesta quarta-feira.

Ainda assim, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira entende que a divulgação dos dados por parte da tutela neste momento não pode ser desligada do protesto do próximo fim-de-semana. A equipa liderada por João Costa “está a cometer os mesmos erros” do Governo liderado por José Sócrates, quando era ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues.

Dados que parecem reflectir uma aparente menor mobilização para a greve nas escolas “são uma táctica para desmoralizar o adversário, em vésperas de uma grande manifestação”, acusa o líder da Fenprof, esperando que o protesto de Lisboa esteja “ao nível dos de 2008”.

A última vez que o ME divulgou dados da adesão a greves de professores foi precisamente no período em que foi ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Num dos protestos, em 2009, os sindicatos reclamavam uma adesão de 94%. A tutela contrapôs dizendo que foram 66,7% os docentes em greve.