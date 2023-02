Deputado do BE José Soeiro vai ser substituído quatro meses por Isabel Pires

O deputado irá afastar-se para retomar trabalhos académicos que explorarão a relação entre as “profissões do cuidado e o direito do trabalho”.

José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, vai ser substituído por Isabel Pires no Parlamento por quatro meses para retomar alguns trabalhos académicos.

"Já tinha acertado com o Bloco de Esquerda que levaria o processo das alterações à legislação laboral até ao fim. Foi um processo muito intenso, com muitos avanços e recuos e que termina esta semana [sexta-feira]. Na verdade era para terminar na semana passada, até tivemos que adiar essa decisão por causa do adiamento das próprias votações [da Agenda do Trabalho Digno]", disse à Lusa José Soeiro.

Segundo o bloquista, durante os quatro meses será substituído na Assembleia da República por Isabel Pires, "que já esteve a acompanhar também as questões do trabalho, da Segurança Social e outras no mandato anterior e que é próxima da lista".

O Estatuto dos Deputados prevê que "os deputados podem pedir ao presidente da Assembleia da República, por motivo relevante, a sua substituição por uma ou mais vezes, no decurso da legislatura", sendo neste caso por motivos de natureza académica.

"Eu vou dedicar-me nestes quatro meses precisamente a retomar alguns trabalhos académicos. Eu tinha feito em 2015 o doutoramento em Sociologia do Trabalho e avancei também numa pós-graduação sobre Direito do Trabalho e basicamente o que me vai ocupar mais nestes meses é estudar e perceber a relação entre tudo o que tem a ver com as profissões do cuidado e o direito do trabalho", explicou.

José Soeiro garantiu que "não há nenhum cansaço" em relação ao Parlamento, mas tendo em conta a forma como o BE encara os seus mandatos precisa agora de "um tempo de reflexão" académica que "alimenta a própria intervenção política".

Sociólogo e com 38 anos, José Soeiro fez três legislaturas completas como deputado (2009-2011, 2015-2019 e 2019-2022), tendo noutras duas feito substituições esporádicas de outros parlamentares bloquistas.