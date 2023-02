Escola mexicana troca cadeiras por mesas com bicicletas para combater obesidade

O México é um dos países com mais altas taxas de obesidade e o problema não afecta só a população adulta: segundo a Reuters, estima-se que 8% das crianças com menos de cinco anos pesem mais do que o recomendado e que 19% dos menores entre os cinco e os 11 anos tenham excesso de peso.

Para minimizar este problema, uma escola secundária na cidade de Monterrey decidiu substituir as habituais cadeiras e secretárias por mesas com bicicletas para que os alunos possam fazer exercício enquanto estudam.

A ideia foi recebida com entusiasmo pelos estudantes que destacam que este equipamento os tem ajudado a manter a concentração. Neste momento, só duas das 21 salas é que têm bicicletas, mas o objectivo é que existam máquinas para todos.

Em declarações à Reuters, a directora da escola, Sanjuanita Garcia, destaca que a pandemia e as aulas online vieram acentuar o problema da obesidade nos mais novos e que as bicicletas são particularmente benéficas “para as crianças mais susceptíveis ​​ao aumento excessivo de peso”.

“Depois de termos voltado às aulas presenciais, começamos a observar muita ansiedade nas crianças e que a obesidade disparou. Com este projecto, estamos a tentar acabar com o problema", acrescentou.

A ideia de ter bicicletas numa sala de aula já foi implementada numa escola do Canadá. No caso do México, cada mesa destas custa 132 euros, cinco vezes menos do que a versão original, escreve a mesma agência de notícias.