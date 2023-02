Morreu o cantor e compositor Burt Bacharach, aos 94 anos

O cantor e compositor Burt Bacharach, conhecido por canções tão icónicas como Walk on by, I say a little prayer ou Do you know the way to San Jose, morreu na quarta-feira, na sua casa em Los Angeles. A sua morte, aos 94 anos, ficou a dever-se a causas naturais, disse Tina Brausam ao The Washington Post.

Nascido em 1928 em Kansas City, no Missouri, mas criado em Nova Iorque, a ele se devem diversos temas incontornáveis (e irresistivelmente trauteáveis) da história da pop. As suas composições foram interpretadas por vozes como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield​ ou Tom Jones.

Em 1970, foi premiado com dois Óscares pela banda sonora do filme Dois Homens e um Destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, no título original) e pela canção Raindrops keep fallin' on my head (prémio partilhado com o letrista Hal David).

Em 1982, com aquela que era a sua companheira na época, Carole Bayer Sager, recebeu o Óscar por Best that you can do, tema do filme Arthur.

Entre muitas outras canções icónicas, Burt ​Bacharach notabilizou-se ainda pelas bandas sonoras de ​O que há de novo, gatinha? (What's New, Pussycat?), Alfie e Casino Royale.