Sete propostas para celebrar o S. Valentim de copo de vinho na mão

Sete propostas para assinalar o Dia dos Namorados que colocam o vinho no centro da celebração. Depois do amor, vá. Com um copo de vinho na mão, a plantar uma videira ou a visitar uma adega.

Sete propostas que têm como foco o vinho e a vinha, para celebrar o Dia dos Namorados, para surpreender quem (também) gosta de vinho ou simplesmente para variar e celebrar de forma diferente. Também pode ser porque sim, mesmo sem companhia ou na companhia de amigos.

Os 15 anos do Croft Pink no WOW

O Croft Pink é o primeiro Porto rosé de sempre, uma proposta inovadora num sector de muita tradição como é o do vinho do Porto e que nasceu em 2008. A Fladgate, que também detém a Taylor's e a Fonseca, lançou o versátil e irreverente Porto da casa Croft — depois de durante muito tempo ter lutado para que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto autorizasse a nova categoria — precisamente no Dia dos Namorados. E é no S. Valentim que agora celebra os 15 anos do Croft Pink. Dia 14, a partir das 19h, no Pink Palace, uma das atracções e "o museu mais instagramável" do World of Wine, no centro histórico de Gaia.

A celebração, do Pink mas também do amor (e da amizade, porque não?), tem animação garantida e haverá cantos feitos a pensar na fotografia de recordação. A festa arranca no Pink Palace, mas inclui jantar no vizinho PIP, o restaurante do WOW onde outrora estavam as caves Croft e o acolhedor espaço de provas desta casa. Para românticos bem-dispostos e/ou grupos de amigos sem nada melhor para fazer nessa noite. Basta que sejam dois, já que o preço é para duas pessoas: 45 euros.

Foto O Croft Pink foi lançado em 2008, precisamente no Dia dos Namorados Nelson Garrido

São Valentim… para solteiros! Na Cockburn's

Na Cockburn’s, "as coisas fazem-se, quase sempre, de forma peculiar", justifica a marca na informação que enviou às redacções. Por isso, ou pela tradição de levar as coisas com humor, que está no ADN desta casa hoje no universo Symington, esta é uma sugestão "a pensar naqueles que querem afogar as mágoas de um amor não correspondido ou [simplesmente] celebrar a sua liberdade".

Chamam-lhe “Heartache & Vine”: por 15 euros, esperam os interessados um cocktail de vinho do Porto, da Cockburn’s, claro, e um Cockburn’s Special Reserve, com queijo e batatas fritas a acompanhar. Porque não? Não nos cansamos de dizer: não é preciso um pretexto para beber vinho do Porto.

Foto A Cockburn's tem uma proposta de S. Valentim para... solteiros Paulo Pimenta

Plantar uma videira no Minho

Até 19 de Fevereiro, a Quinta de Santa Cristina (Garantia das Quintas), em Celorico de Basto, tem disponível o programa “Valentine’s Wine Tour”, uma experiência entre vinhas e em tornos dos vinhos deste produtor da região dos Vinhos Verdes, que começa com uma visita guiada às vinhas e com o desafio de plantar uma pequena videira.

O casal pode deixar o seu nome e uma mensagem personalizada junto à planta, antes de seguir para a adega, onde para além de vinho tranquilo se produzem espumantes. Essa visita à produção passa pela zona de recepção das uvas, pelas prensas e lagares, cubas de fermentação, vai à cave de espumantes e ao engarrafamento, terminando com a degustação do espumante reserva bruto branco Quinta de Santa Cristina e de vários produtos da região, por exemplo de uma compota produzida ali na quinta. O programa de 2h30 custa 32 euros para dois, requer marcação prévia.

Foto Na Quinta de Santa Cristina, a proposta do Dia dos Namorados incluir plantar uma videira Jonathan Kemper / Unsplash

Romance e saxofone na Aveleda

A Quinta da Aveleda propõe um jantar de São Valentim no dia 14 com direito a actuação de um saxofonista "e muitas outras surpresas". No sábado dia 18 de Fevereiro, a partir das 11h, há outra sugestão: uma visita romântica, seguida de um almoço confeccionado seguindo as receitas tradicionais da quinta.

Ir à Aveleda pelo Dia dos Namorados é contar também com toda uma envolvência que inspira ao romance. A quinta localizada em Penafiel, com 150 anos de história, tem um belíssimo jardim de oito hectares, classificado como Jardim Histórico. Foi Manoel Pedro Guedes quem mandou construir este jardim com árvores raras e centenárias, a partir de 1870. Há um cedro japonês, um cipreste dos pântanos e uma sequóia americana, um aprazível lago, uma janela manuelina, uma casa de chá, duas fontes e a famosa torre das cabras, que acolhe estes animais.

Quer a experiência do jantar no dia 14, quer o almoço no sábado seguinte custam 60 euros por pessoa.

Bombons e vinhos de Nelas

A Caminhos Cruzados, da Terras & Terroir, em Nelas, no Dão, propõe, para Fevereiro (fica disponível todo o mês), a "Prova Uva e Cacau". A sugestão é de harmonizar quatro vinhos da quinta com cinco bombons, numa experiência de hora e meia. De segunda a sábado, às 11h, 14h30 e 16h, custa 25 euros por pessoa e tem lotação máxima de 20 pessoas.

Tempo para ouvir falar do projecto Caminhos Cruzados e de como este veio a integrar o grupo da Quinta da Pacheca (Douro), de aprender um pouco mais sobre o Dão, região demarcada desde 1908 e em tempos idos a mais emblemática região vitivinícola de Portugal. Não há um Dão, há vários, mas sobre a região pode dizer-se que tem um enorme potencial, ainda por explorar, e dá vinhos elegantes, longevos e autênticos.

Foto A Caminhos Cruzados é uma bonita adega, moderna, e um projecto que integrou recentemente o grupo Terras & Terroir (Quinta da Pacheca) Anna Costa

Dois dias num wine hotel, em Monforte

O Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, no Alentejo, propõe dois dias de romance e sossego. No dia de chegada, há boas-vindas com vinho deste produtor na torre, de onde se avista a vinha, o olival, a horta, o pomar, as cavalariças, a piscina, a adega, a capela e todo o complexo hoteleiro. No quarto, os hóspedes terão à espera uma garrafa de vinho da casa, fruta e chocolate. E, à noite, o programa inclui jantar para dois no restaurante Palma, que abriu em 2021 e onde a gastronomia alentejana é rainha, sob a batuta do chef Miguel Laffan. No dia 14, estará disponível menu especial e as bebidas estão incluídas no valor do programa proposto.

Assim como duas noites de alojamento (com pequeno-almoço), uma massagem para dois, "um wine blending" (experiência em que o casal será desafiado a fazer o seu próprio lote, o seu próprio vinho), visita guiada à adega, claro, e bicicletas para passeios na herdade onde estão plantadas sete castas, distribuídas por 7 hectares de vinha. O acesso ao SPA é livre e quaisquer actividades extra programa de S. Valentim (por exemplo, no centro equestre) têm 15 por cento de desconto. A partir de 890 euros, em quarto duplo; nas noites de sexta e sábado acresce 35 euros.

Foto O Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, no Alentejo, propõe dois dias de romance e sossego, num programa com menu especial pensado pelo chef Miguel Laffan Direitos Reservados

Jantar com wine pairing no Suba

O Suba, restaurante do hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, criou um menu especial em que o chef Fábio Alves propõe uma "viagem romântica, e cheia de surpresas", que começa com uma entrada de atum, ovas e chili, segue com carabineiro, quinoa e ananás dos Açores e uma ostra com tártaro de vitela maturada e caviar, para, nos pratos principais, impressionar com linguado, especiarias e ervilha lágrima e com um prato de pato, raiz de salsa fumada e foies gras. Como sobremesa, há três chocolates, frutos vermelhos e pimenta Szechuan.

A harmonização vínica é uma sugestão do sommelier do Suba, Miguel Ventura: Marquês de Marialva Baga Rosé Brut, Soalheiro Alvarinho 2022, Conde Vimioso Rosé 2021, Álvaro Castro Reserva 2021, Tyto Alba Vinhas Protegidas Merlot 2020 e Quinta Nova LBV 2017. O welcome drink será servido na Sala Amarela do hotel, um dos espaços mais emblemáticos deste palácio do século XVIII, onde também actuará um violinista. Programa disponível dia 14, das 19h às 20h30, por 110 euros por pessoa, mais 40 dos vinhos, a cada. 40 euros por pessoa.