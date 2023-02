Uma região historicamente abalada por sismos destruidores

Em 1114, um monstruoso sismo atingiu a zona onde hoje está o sul da Turquia e o norte da Síria. Mateus de Edessa, cronista arménio, descreveu o que aconteceu em termos apocalípticos: “Parecia o barulho feito por um exército numeroso. Por medo do poder do Senhor Deus, tudo o que é criação abanou e tremeu como um mar agitado”, escreveu. “Todas as planícies e montanhas ressoaram como o estrondo de bronze, movendo-se e tremendo como árvores num furacão. Como uma pessoa doente há muito tempo, toda a criação chorou e gemeu como se aguardasse, com grande pavor, a sua destruição.”