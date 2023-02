Bolívia pode integrar candidatura sul-americana ao Mundial 2030

Presidente da Argentina propõe a entrada de mais um vizinho na festa do centenário do Campeonato do Mundo de futebol.

A candidatura sul-americana à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030, que será rival da que une Portugal, Espanha e Ucrânia, deve ser ampliada a cinco nações incorporando a Bolívia, por proposta da Argentina.

"A nossa selecção argentina trouxe a taça de campeã do mundo para o nosso continente e seria uma grande alegria se, cem anos depois, o Mundial regressasse aonde tudo começou: à América do Sul. Esta candidatura é de todo o continente. Por isso, proponho que o nosso país irmão Bolívia faça parte desse sonho", escreveu no Twitter o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

De momento, este sonho junta a "albiceleste", campeã no Qatar 2022, aos vizinhos Uruguai (parceiro original), Paraguai e Chile, sendo que, a ser incorporada a Bolívia, apenas o Brasil, que albergou o evento em 2014, ficará de fora do projecto regional.

Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano #Bolivia sea parte de este sueño. — Alberto Fernández (@alferdez) February 7, 2023

Em 2019, o presidente da Colômbia prometeu juntar-se a Peru e Equador numa via alternativa, que não chegou a ser formalizada.

A confirmar-se a inclusão da Bolívia, esta será a proposta mais abrangente em termos de países organizadores, que terá um recorde absoluto de três em 2026 quando juntar os Estados Unidos, Canadá e México.

A CONMEBOL tenta ficar com a competição com o foco na celebração dos 100 anos do primeiro Mundial, no Uruguai, levando o evento de volta ao mítico Estádio Centenário, enquanto a UEFA apoia a dupla ibérica reforçada pela Ucrânia, numa mensagem de paz e união que coloca em jogo uma nação invadida militarmente pela Rússia.

Com o aumento para 48 selecções em competição, surgiu também a ideia de se juntar mais do que um continente no Mundial, em conversações que envolveram a europeia Grécia, a asiática Arábia Saudita e o africano Egipto.

A FIFA chegou a propor um entendimento de Portugal e Espanha com Marrocos, que perdeu as candidaturas de 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026, contudo essa ideia foi rejeitada pela dupla ibérica que viria, posteriormente, a abrir as portas à Ucrânia.

A sede da prova de 2030 vai ser decidida no congresso da FIFA de 2024, em local a designar.