Nayola, de José Miguel Ribeiro, nomeado para os prémios Cartoon Movie 2023

Há dois nomes portugueses na lista dos nomeados para os prémios anuais do Cartoon Movie, o fórum dedicado às longas-metragens de animação europeia, que desde há sete anos se realiza na cidade francesa de Bordéus, e cuja 25.ª edição vai decorrer de 7 a 9 de Março.

José Miguel Ribeiro (Amadora, 1966) está nomeado na categoria de realizador do ano, por Nayola, a sua primeira longa-metragem, em que “conta a história de três gerações de mulheres durante os 25 anos da guerra civil de Angola”, nota o comunicado deste programa comunitário Media dedicado à indústria da animação, divulgado esta terça-feira.

Na lista dos quatro nomeados para produtor do ano encontra-se a Ocidental Filmes, a produtora fundada em 2015 na Beira Baixa, pela co-produção de Interdito a Cães e Italianos, de Alain Ughetto, em parceria com Les Films du Tambour de Soie, Vivement Lundi! e Foliascope (França), Graffiti Film (Itália), Nadasdy Film (Suíça) e Lux Fugit Film (Bélgica).

Filme realizado pela técnica stop-motion, Interdito a Cães e Italianos já foi distinguido, no ano passado, com os prémios do Júri do Festival de Annecy (França) e de Melhor Filme de Animação Europeu.

Sobre José Miguel Ribeiro, o comunicado do Cartoon Movie lembra que o cineasta foi o vencedor, no ano 2000, do Cartoon d’Or pelo seu filme A Suspeita – única produção portuguesa a conquistar esta distinção para a animação europeia de curta-metragem.

O projecto de Nayola foi apresentado pela primeira vez no Cartoon Movie em 2016, e teve ante-estreia no fórum em Bordéus no ano passado.

O realizador português tem como competidores nos prémios Cartoon Moovie deste ano Amandine Fredon & Benjamin Massoubre, pela produção francesa Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?, Áron Gauder, por Four Souls of Coyote (Hungria), e Mascha Halberstad, por Oink (Países Baixos).

Os outros três nomeados na categoria de produtor do ano foram a Ulysses Filmproduktion (Alemanha) e a Cantilever Media (Reino Unido), pelo filme The Amazing Maurice, co-realizado por Toby Genkel & Florian Westermann; a Mikrofilm (Noruega) e a Vivi Film (Bélgica), por Titina, de Kajsa Naess; e a Abano Producións e UniKo (ambas de Espanha), com as francesas Autour de Minuit e Schmuby/Borderline Films, pela longa-metragem Unicorn Wars, de Alberto Vázquez.

Na terceira categoria do Cartoon Movie, dedicada aos distribuidores, estão nomeados a I Wonder Pictures (Itália), a KMBO (França), a Pink Parrot Media (Espanha) e a Rosebud.21 (Grécia).

Os prémios serão anunciados a 9 de Março, último dia do fórum, no Centro de Congressos de Bordéus.

Na edição que assinala os 25 anos deste programa serão apresentados os projectos de 58 novas longas-metragens, na presença de perto de 900 profissionais da indústria da animação europeia, procedentes de 40 países.