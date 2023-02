Dedos, olhos e bocas são acessórios de moda para DJ japonês

A primeira vez que as suas peças apareceram foi em 2017, na capa do seu álbum de estreia, depois disso, o músico foi contratado para fazer dezenas de outras criações excêntricas.

Um DJ japonês encontrou uma nova vocação e está a criar acessórios de moda bizarros, inspirados nos efeitos especiais feitos para os filmes de terror. Masataka Shishido, também conhecido como DJ Doooo, faz acessórios cujo material parece carne humana.

A primeira vez que as suas peças apareceram foi em 2017, na capa do seu álbum de estreia, depois disso, o músico foi contratado para fazer dezenas de outras criações excêntricas. Dedos que funcionam como dispositivos USB, bocas que são porta-moedas ou olhos que se mexem e são pendentes em colares.

"No início, quase todas as pessoas achavam nojento", revela Shishido, 36 anos, à Reuters, usando uma bola de discoteca com um olho a piscarm numa corrente à volta do pescoço. "Depois de as pessoas aprenderam que é uma obra de arte com alguma função específica, começaram a dizer que é fofo e interessante."

Shishido diz que sua arte geralmente é feita sob encomenda por clientes que solicitam a reprodução de partes específicas dos seus corpos. O criativo desenha à mão antes de enviar o seu trabalho para um estúdio, em Tóquio, chamado Amazing Studio JUR, que leva até dois meses para transformar o conceito em realidade.

Os artigos personalizados não são baratos: os dispositivos USB e os carimbos de tinta em forma de dedos custam cerca de 150.000 ienes (1070 euros), enquanto a bola de discoteca que Shishido usa custa cerca de 580.000 ienes (4130 euros).

O seu trabalho chamou a atenção de celebridades, conta Shishido. Em 2021, o rapper americano Lil Yachty publicou um vídeo onde segurava uma das bolas piscantes do japonês.

Nas ruas de Tóquio, as suas criações também chamam a atenção. "É tão realista que definitivamente apanha-nos de surpresa", diz Laura Teale, 22 anos, uma turista australiana que parou para perguntar a Masataka sobre a obra de arte pendurada no seu pescoço. "Parece muito real. É um pouco nojento, mas é muito giro”, acrescenta.