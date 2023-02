Manchester City de novo investigado por irregularidades financeiras

Clube inglês é suspeito de ter desrespeitado as regras da Premier League entre as épocas de 2009-10 e 2017-18. “Citizens” chegaram a ser sancionados pela UEFA, mas decisão foi revertida.

O Manchester City está a ser investigado por uma comissão independente por alegada violação das regras de gestão financeira da Premier League. De acordo com os responsáveis do campeonato inglês, as infracções estendem-se de 2009-10 a 2017-18, tendo começado um ano depois de o clube ter sido adquirido pelos actuais proprietários.

Em causa está o facto de o City ter, alegadamente, fornecido informações financeiras incorrectas, "em especial no que respeita às suas receitas, a sua proveniência e os custos operacionais".

Estas acusações surgem na sequência de uma outra investigação às finanças do clube lançada há quatro anos, meses depois de ter sido divulgada documentação relacionada com o Football Leaks.

Nessa altura, o Manchester City foi afastado, por duas épocas, das competições europeias, mas recorreu com sucesso para o Tribunal Arbitral do Desporto, que reverteu a decisão em 2020. Em causa, uma vez mais, estava a escassa informação financeira prestada, no caso relativa ao período de 2009-19 até 2012-13.

Em concreto, o City é agora também acusado de ter falhado o cumprimento das regras do fair-play financeiro da UEFA (uma obrigação imposta igualmente pela Premier League), entre 2013-14 e 2017-18, e de ter violado as regras de lucro e sustentabilidade em Inglaterra, entre 2015-16 e 2017-18.

Cumulativamente, aos responsáveis dos "citizens" é ainda apontado o facto de não terem cooperado com as investigações de que têm sido alvo desde 2018 até à data.

Para além de revelar que os membros da comissão que vai investigar o caso serão escolhidos por um grupo de elementos do painel jurídico da Premier League, a direcção do organismo esclarece apenas que os procedimentos, de agora em diante, serão inteiramente confidenciais e que não fará mais comentários sobre o caso.

A direcção do Manchester City ainda não se pronunciou sobre o tema.