Estação de Moncorvo regista sismo da Turquia

O nível de vibração do sismo na Turquia é classificado como “violento com danos potenciais muito significativos”.

O Instituto Português de Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de divulgar no seu site o registo do sismo da Turquia – na madrugada desta segunda-feira – obtido na estação sísmica de Moncorvo, no distrito de Bragança.

Além do registo do sismo na estação sísmica de Moncorvo, à semelhança do que aconteceu um pouco por estações sísmicas de todo o mundo, no site do IPMA referem-se ainda outras informações sobre o terramoto de 7,8 graus de magnitude, com epicentro a 35 quilómetros da cidade turca de Gaziantep, incluindo uma réplica de 7,5 graus, pelas 10h24 (em Portugal continental), junto à cidade de Ekinözü, na Turquia.

“Este sismo foi sentido com uma intensidade máxima de IX [segundo os serviços Geológicos dos Estados Unidos], o que representa um nível de vibração classificado como violento com danos potenciais muito significativos. De acordo com os relatos dos media, este sismo provocou danos elevados e vítimas na Turquia e na Síria”, refere o site no IPMA.