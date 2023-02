Novo modelo de acesso ao ensino superior ainda não está fechado

“A avaliar”, “a ponderar”, “a ser visto”. Segundo o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, a tutela ainda não concluiu a proposta final de um novo modelo de acesso ao ensino superior, que tem estado a ser discutida com os parceiros do sector desde o final do ano. Nem o papel dos exames nacionais do ensino secundário nem o seu peso na nota de ingresso nas licenciaturas estão definidos. Mesmo sem uma proposta fechada, “existe consenso” dentro do Governo sobre a matéria, garantem os dois ministérios envolvidos.