Zelensky quer iniciar as negociações de adesão à UE até ao final do ano

A União Europeia nunca tinha realizado uma cimeira num país em guerra, e a importância e o simbolismo desse gesto foram destacados, nesta sexta-feira, pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que recebeu os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, enquanto soavam as sirenes de alerta de raides aéreos em Kiev, e centenas de milhares de tropas enfrentavam as forças russas em múltiplas frentes de combate do nordeste ao sudeste do país.