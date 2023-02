Vinho da Casa no Porto: 20 dos melhores produtores do país num evento único

Imaginem uma casa em frente ao mar, com jardins e terraço e uma vista deslumbrante. Imaginem que esta casa abriga 20 dos melhores produtores de vinho do país. Imaginem ainda que estes enólogos e produtores estão a dar a provar os seus vinhos mais icónicos ou raros. Imaginação? Não. Este é o novo evento de vinhos que o jornal PÚBLICO e a Out of Paper organizam, de 19 a 21 de Maio, na cidade do Porto.

Vinho da Casa: Não é qualquer vinho, Não é qualquer casa nasce não como uma feira de vinhos mas como um encontro. "Esta é uma experiência diferente daquelas a que os consumidores estão habituados", explica Simone Duarte, da Out of Paper, idealizadora do conceito. "Aqui, os produtores e enólogos vão receber todos como se estivessem na própria casa, espalhados pelo salão com um pé direito duplo, a sala de jantar, a cozinha, o quarto… Não haverá stands. Os enólogos estarão integrados nos ambientes da casa. É um evento para, no máximo, 150 pessoas por dia. Não estamos em busca de um público de massas mas de quem ama vinho e gastronomia e quer proximidade."

A casa escolhida pela organização é uma moradia de autor construída nos anos de 1930, na Foz do Porto, com 1000m2, que foi reabilitada preservando a traça original, criando um espaço inesperado e impactante. A reconversão em espaço para eventos (Indulgent – events by the sea) foi feita pelo gabinete de arquitectos José Carlos Cruz.

"Será uma oportunidade para provar vinhos excepcionais na presença de quem os cria, numa atmosfera única. Todos os 20 produtores que participam no evento foram convidados pela organização. E a condição principal é que enólogos e produtores estejam presentes, ou seja, os consumidores poderão conversar com os criadores. Quando se convida alguém para a sua casa", continua Simone Duarte, "sabemos que este é um momento mais íntimo, mais próximo, mais pessoal."

De 19 a 21 de Maio, o encontro começará sempre com uma masterclass especial para apenas 20 pessoas. Além do director do jornal PÚBLICO, Manuel Carvalho, outros dois convidados estrangeiros guiarão as provas com a presença dos produtores dos vinhos escolhidos. Em seguida, começa a prova de duas horas na qual os consumidores poderão provar até cinco referências de vinho de cada produtor. Mas a festa não termina com o fim da prova. Nos jardins e terraço acontecerão encontros em que os enólogos partilharão outras paixões. Alguns vão cantar, outros cozinhar. A ideia é mostrar um lado mais pessoal dos criadores de vinho e um intercâmbio cultural. Haverá ainda catering de um chef do Porto, a ser anunciado em breve. No domingo, o evento encerra com uma participação especial da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, que já foi directora por um dia do PÚBLICO.

Foto A Garage Wines será a loja oficial do evento Tiago Lopes

Outro ponto importante para os organizadores é a venda de vinho. A Garage Wines será a loja oficial do evento. Os vinhos serão entregues na casa do consumidor. Para Ivone Ribeiro, criadora do projecto Garage Wines, este era o evento de vinhos que os apreciadores e verdadeiros amantes de vinho de português de qualidade estavam à espera. "A expectativa é grande e tenho certeza de que será um sucesso", aposta Ivone, que ganhou, em Janeiro, o prémio internacional Women in Wine & Spirits como uma das 15 mulheres mais influentes no sector de vinhos e bebidas em todo o mundo.

"Os jornais do século XXI não abandonaram a sua missão essencial, a de informar", garante o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho. "Mas assumiram o dever de desenvolver novas formas de relacionamento com os seus leitores. Entre todas as que o PÚBLICO tem realizado, as experiências em torno do vinho português são especialmente acarinhadas. Mais do que emoções sensoriais, o vinho é uma expressão de uma cultura secular e talvez o melhor exemplo de cruzamento entre tradições rurais ancestrais e a modernidade da era digital. É um caso de sucesso de Portugal que temos o dever de promover com os nossos leitores", conclui Manuel Carvalho.

Os 20 produtores participantes do evento em Maio são Adega do Mouchão (Iain Richardson), Anselmo Mendes, Barbeito (Ricardo Diogo), Casa da Passarela (Paulo Nunes), Casa Ferreirinha (Luís Sottomayor), Cortes de Cima (Anna Jorgensen), Fundação Eugénio Almeida (Pedro Baptista), Júlio Bastos, Luís Pato, Quintas das Bágeiras (Mário Sérgio), Dirk Niepoort (Niepoort), Quinta do Crasto (Tomás Roquette), Quinta do Noval (Carlos Agrelos), Quinta do Vallado, Quinta do Vale Meão (Francisco Olazabal), Ramos Pinto (Jorge Rosas), Susana Esteban, Symington, Taylor's, Wine and Soul (Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges). A pré-venda de bilhetes começa em Abril.