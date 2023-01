Adriana Calcanhotto com novo álbum e cinco concertos em Portugal em Maio e Junho

O primeiro single Horário de Verão do 13.º álbum de Adriana Calcanhotto, que será lançado em Março, pode ser ouvido a partir desta sexta-feira, anunciou a BMG. Errante marca o regresso a estúdio depois de Margem (2019) e Só (2020), com o último a ser lançado já no decorrer da pandemia.

Horário de Verão, que tem a particularidade de ter nascido durante uma digressão em Portugal da compositora brasileira, "fala sobre as falsas ilusões numa relação, com uma associação directa ao momento em que, no horário de Verão, as luzes mudam de lugar", tal como refere o verso da canção, descreve o comunicado da editora. “Houvesse modo de fazer o amor obedecer / Se alguém pudesse comandar o que lhe vai no coração / Mudar as luzes de lugar / Horário de verão / Quisera eu não mais esperar / Pelo que você jamais prometeu”.

Bossa nova com um toque de samba, Horário de Verão é o pontapé de saída para Errante, que tem diversas composições inéditas da artista, num álbum que foi produzido em Novembro e Dezembro de 2021 no Rio de Janeiro. O trabalho foi gravado com a banda criada por Adriana Calcanhotto (guitarra e voz) com Alberto Continentino (baixo, piano e lira), Davi Moraes (guitarra e guitarra acústica) e Domenico Lancellotti (bateria e percussão).

Os concertos em Portugal estão previstos para Lisboa (CCB, 26 de Maio), Estarreja (Cine-Teatro, 27 de Maio), Ponta Delgada (Teatro Micaelense, 29 de Maio), Porto (Casa da Música, 31 de Maio) e Faro (Teatro das Figuras, 23 de Junho).