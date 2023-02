Papa poderá vir a encontrar-se com vítimas de abusos em Portugal, diz bispo Américo Aguiar

Bispo auxiliar admite que, tal como tem feito nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco irá encontrar-se com as vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica.

O bispo Américo Aguiar admite que, tal como tem feito nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco poderá encontrar-se com as vítimas de abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica.

O bispo auxiliar de Lisboa disse nesta quarta-feira, numa entrevista à RTP 3, que considerava provável que o Papa se encontrasse, à margem da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, com vítimas de abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica em Portugal.

“Acredito que sim, tem repetido isso nas últimas jornadas e acredito que sim”, disse D. Américo Aguiar, acrescentando que, na última vez que estive com o dr. Pedro Strecht na entrega do prémio da APAV à Comissão Independente, que investiga as denúncias de abuso sexual na Igreja, tinham tido “a oportunidade de conversar sobre essa possibilidade”.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Haverá celebrações religiosas em três locais: no Parque Tejo, onde se dará o encontro entre o Papa Francisco e os jovens entre os dias 1 e 6 de Agosto, a via sacra e a vigília; no Parque Eduardo VII, onde o patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, dará uma missa e fará a abertura oficial da JMJ e no passeio marítimo de Algés, em Oeiras. Este último evento terá lugar depois de encerrada a JMJ e reunirá o Papa numa oração com os cerca de 30 mil voluntários da JMJ que são esperados.

Em paralelo vai haver um Festival da Juventude e uma Cidade da Alegria. O primeiro evento é de âmbito cultural e vai decorrer, entre dias 2 e 4 de Agosto, em três sítios diferentes: o Parque da Belavista, o Terreiro do Paço e a Alameda D. Afonso Henriques.

Nos mesmos dias, de quarta a sexta-feira, decorre a Cidade da Alegria, que, segundo informação da Câmara de Lisboa, terá lugar nos jardins de Belém. É neste local que irá haver aquilo a que a Fundação JMJ baptizou de Parque do Perdão e que consiste numa série de confessionários (ao todo, 150) ao ar livre e com sacerdotes de várias nacionalidades.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.