“Nenhum tipo de governação é possível com o Chega”, diz eurodeputado do PSD

José Manuel Fernandes considera a ascensão da extrema-direita problemática. Nuno Melo também se tenta distanciar do partido de André Ventura, situando o CDS no “espaço democrático”.

José Manuel Fernandes, deputado do PSD no Parlamento Europeu integrado no PPE, afirmou esta quinta-feira que "nenhum tipo de governação é possível com o Chega".

O eurodeputado distancia-se assim da posição mais hesitante de alguns social-democratas que recusam afirmar, de forma definitiva, que não farão qualquer tipo de aliança com o partido de André Ventura caso dele necessitem para ter maioria para governar. Como Miguel Pinto Luz, vice-presidente da direcção de Luís Montenegro, que representou o PSD no encerramento da convenção do Chega e que, no final, questionado sobre o desafio de Ventura para integrar um governo "laranja", respondeu laconicamente: "Este não é o tempo nem o espaço."

Atitude diferente têm tomado outros sociais-democratas, como Jorge Moreira da Silva, que criticou a presença de Pinto Luz na convenção de extrema-direita, ou agora José Manuel Fernandes. Questionado pelo PÚBLICO num evento com jornalistas no Parlamento Europeu, organizada pela Comissão Europeia em Portugal, sobre como vê a ascensão da extrema-direita na Europa, o eurodeputado bracarense optou por se distanciar do partido da extrema-direita portuguesa.

Não deixou, no entanto, de considerar a ascensão da extrema-direita na Europa como problemática, ressalvando que não nos devemos esquecer da "extrema-esquerda" quando falamos sobre a "extrema-direita". "Também é preocupante a extrema-esquerda", disse.

O eurodeputado João Pimenta Lopes, do PCP, não gostou do comentário de José Manuel Fernandes e deu-se uma breve troca de argumentos.

Sobre o mesmo tema, Nuno Melo, líder do CDS-PP e eurodeputado também integrado no grupo parlamentar do PPE, posicionou o seu partido no "espaço democrático" e "dentro do sistema", procurando também distanciar-se do Chega.