Organizadores da Jornada Mundial da Juventude estão a avaliar “novas soluções” para o projecto

Reunião na Câmara de Lisboa envolveu os principais organizadores do evento que avaliaram redução dos custos.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Fundação JMJ 2023 revelaram nesta quinta-feira que se realizou uma reunião com as diversas partes envolvidas na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Foram avaliadas “novas soluções” relacionadas com os locais onde vai decorrer o evento.

Ainda segundo um comunicado da autarquia alfacinha esta “reunião de trabalho” avaliou opções até agora tomadas na sequência dos apelos do presidente da CML, Carlos Moedas, e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, que manifestaram a vontade de avaliar e reduzir os custos com a realização das jornadas.

Um dos principais objectivos, segundo tinha revelado Américo Aguiar, era ver se seria possível fazer alguns cortes no orçamento do palco-altar de 4,2 milhões de euros, que vai ser instalado no Parque Tejo.

Estiveram presentes Carlos Moedas, Américo Aguiar, que é o presidente da fundação da Igreja que organiza as jornadas, o vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia, o presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana, António Lamas, responsáveis da empresa Mota Engil e diversos elementos das respectivas equipas de projecto da CML e da Fundação JMJ Lisboa 2023.

“As equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções”, é escrito no comunicado.

“Damos nota de que este encontro decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio que representa a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”, acrescenta.

Em entrevista à RTP na noite de quarta-feira, Américo Aguiar garantiu que será retirado da JMJ "tudo o que não for essencial", sem prejudicar a segurança da construção. "Vamos pedir aos técnicos que cortem tudo o que não é essencial para a segurança e para corresponder àquilo que é necessário."

"Quero entender qual é a razão técnica e de custo financeiro para que este custo seja indispensável. Aquilo que não for indispensável, vamos pedir que se elimine porque não há razão para que aconteça. Nós não queremos passar uma imagem de riqueza ou de ostentação, porque isso também fere os portugueses e fere os jovens", defendeu.

A JMJ tem um custo previsto de quase 160 milhões de euros mas o bispo auxiliar disse na entrevista acreditar que esse valor não vai ser atingido. O orçamento da Fundação da JMJ ronda os 80 milhões de euros, 30 milhões deles para alimentação, explicou.

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.