Realizador iraniano Jafar Panahi inicia greve de fome na prisão

Preso desde Julho na prisão de Evin, ilegalmente de acordo com a própria legislação do Irão e determinação do seu Supremo Tribunal, o cineasta iraniano Jafar Panahi anunciou na noite desta quarta-feira o início de uma greve de fome. “Recusar-me-ei a comer ou beber qualquer comida ou medicamentos até ao momento da minha libertação”, declarou num comunicado divulgado pela sua mulher, Tahereh Saeedi, e pelo seu filho, Panah Panahi, nas suas contas de Instagram. “Manter-me-ei nesta situação até que, talvez, o meu corpo sem vida seja libertado da prisão”, escreveu o realizador de O Círculo.

Panahi foi detido a 11 Julho do ano passado, quando se deslocou à prisão de Evin, em Teerão, para protestar contra a detenção, três dias antes, dos realizadores Mohammad Rasoulof e Mostafa Al-Ahmad. Rasoulof e Al-Ahmad haviam sido detidos por denunciarem a violência das autoridades na repressão das manifestações populares de Maio, na sequência do desmoronamento de um edifício, por alegada negligência estatal, que resultou na morte de 41 pessoas.

Quatro meses depois, a morte sob custódia da polícia da moralidade de Mahsa Amini, jovem curda de 22 anos detida por não cumprir o uso correcto do hijab, como determinado pelas autoridades, espoletaria uma vaga de manifestações e contestação ao regime que se prolonga até hoje.

A manutenção de Panahi na prisão de Ervin deve ser lida nesse contexto, diz o seu filho Panah Panahi, também realizador. “Ao prenderem Jafar, querem manter os outros artistas calados”, declarou à Hollywood Reporter. “Normalmente, este regime tenta prender, em todas as áreas, um líder no pensamento que esteja preocupado com o Irão e com os protestos, para servir de exemplo aos outros para que mantenham as bocas fechadas”.

O regime justificou a detenção de Panahi em Julho de 2022 com o cumprimento de uma sentença de seis anos de prisão relativa a um processo de 2010, quando foi condenado por “propaganda contra o sistema”. Foi esse o momento inicial do exílio no seu próprio país que tem vivido deste então, remetido a casa e impedido de filmar, apesar de continuar a fazê-lo, iludindo hábil e corajosamente as autoridades e conseguindo fazer chegar ao mundo filmes, a que os iranianos não têm acesso, como Táxi, Urso de Ouro em Berlim em 2015, ou o recente Ursos Não Há, Prémio Especial do Júri no último Festival de Veneza e actualmente em exibição nas salas portuguesas.

Em 2010 cumpriu dois meses de prisão, após o que teve a sua pena suspensa. Saiu em liberdade condicional, impedido de filmar e de sair do Irão. Em 2011 foi novamente detido, desta vez por filmar sem autorização, e remetido a prisão domiciliária.

A detenção de Julho do ano passado foi invalidada pelo Supremo Tribunal iraniano em Outubro. Dado que fora ultrapassado o prazo de prescrição de dez anos em vigor no Irão, a sentença já não poderia ser aplicada, determinou o tribunal. “Por lei, deveria ser imediatamente libertado sob caução e o seu caso revisto”, declarou o seu advogado, Saleh Nikbakht, à AFP. "Assim sendo, esta prisão é mais uma forma de banditismo e de tomada de reféns que a execução de uma sentença judicial", escreve Panahi no comunicado divulgado na noite de quarta-feira.

Jafar Panahi decidiu iniciar a greve de fome uma semana depois de as autoridades iranianas terem bloqueado novamente a sua libertação sob caução — esperava-se que saísse da prisão a semana passada, para aguardar em liberdade um novo julgamento do caso de 2010. Tudo não passa, escreve Panahi desde a prisão, de “uma desculpa para a repressão”.