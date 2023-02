Desordem Mundial. Israel e Palestina: a tensão que convém a todos

​Numa altura em que a violência volta a escalar entre israelitas e palestinianos, o Desordem Mundial analisa o crónico conflito do Médio Oriente à luz do enquadramento ideológico e político das respectivas lideranças e das dinâmicas histórico-sociais em Israel e Cisjordânia/Faixa de Gaza. O recente acordo de conversão de uma parte da dívida externa de Cabo Verde, a designação do grupo Wagner como organização criminosa e a detenção de vários espiões russos na Europa, são outros temas em debate. No final do episódio, as habituais sugestões.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.