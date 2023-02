Vítor Pereira tenta fazer história no Mundial de Clubes

O Real Madrid, campeão europeu, procura reforçar o estatuto de recordista do Mundial de Clubes de futebol na 19.ª edição da prova, que arranca nesta quarta-feira, em Marrocos, com Vítor Pereira, treinador do Flamengo, a representar as cores portuguesas.

Na competição que vai decorrer em Tânger e Rabat, com a capital marroquina a ser o palco dos jogos decisivos, o Real Madrid vai tentar levantar pela quinta vez o troféu, o primeiro desde 2018, e fortalecer ainda mais o domínio do futebol europeu na prova.

As últimas nove edições foram conquistadas por emblemas do "velho continente", com os brasileiros do Corinthians a fugirem à regra em 2012, na última vitória de um clube sul-americano.

Em solo africano, o Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018) vai tentar continuar a ser o "rei" do Mundial dos Clubes e terá no banco um treinador, o italiano Carlo Ancelotti, que tem igualmente história na competição.

Depois da conquista com o AC Milan, em 2007, e com o Real, em 2014, o técnico de 63 anos vai tentar igualar o espanhol Pep Guardiola no topo dos treinadores com mais títulos no Mundial de clubes.

O futebol português continua a ficar ausente da prova, mas, recentemente, tem tido uma presença constante no banco de suplentes e ao nível do comando técnico, agora repetido por Vítor Pereira, que vai defender as cores do Flamengo.

Tal como o Real Madrid, o representante sul-americano tem acesso directo às meias-finais e tem possibilidades reais de marcar presença na final, tal como fizeram Jorge Jesus, em 2019, e Abel Ferreira, em 2021.

O Flamengo, com Jesus, acabou derrotado pelo Liverpool (1-0, após prolongamento) e o mesmo aconteceu com o Palmeiras, de Abel, frente ao Chelsea (2-1, após prolongamento).

Por isso mesmo, Vítor Pereira tem uma oportunidade única de fazer história a vários níveis, como dar o primeiro Mundial de Clubes de sempre ao Flamengo, e o primeiro à América do Sul desde 2012, como também tornar-se no primeiro português a levantar o troféu.

Os outros participantes

De 1 a 11 de Fevereiro, o Mundial de Clubes junta os vencedores das seis confederações e o campeão do país organizador, neste caso Marrocos, mas como o Wydad Casablanca é também campeão africano, os egípcios do Al Ahly, finalistas derrotados da "Champions" desse continente, também vão participar.

Destaque ainda para a estreia absoluta do futebol dos Estados Unidos, com os Seattle Sounders, campeões da CONCACAF, a fazerem história.

Na quarta-feira, no único encontro da primeira ronda, o Al-Ahly defronta os neozelandeses de Auckland City para definir quem depois quem mede forças com os Seattle Sounders, na lista de possíveis adversários do Real Madrid nas meias-finais, agendadas para 8 de Fevereiro.

Do lado do Flamengo, os sauditas do Al-Hilal e o Wydad Casablanca vão competir para assegurar um lugar nas "meias" perante os brasileiros comandados por Vítor Pereira.