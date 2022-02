Chelsea ganhou com um penálti antes de ir aos penáltis

Equipa londrina conquista Mundial de clubes em Abu Dhabi com triunfo por 2-1 no prolongamento sobre o Palmeiras de Abel Ferreira.

O Chelsea sagrou-se neste sábado campeão mundial de clubes, ao derrotar na final em Abu Dhabi o Palmeiras por 2-1 no prolongamento. É a primeira vez que a formação londrina, vencedora da última Liga dos Campeões, conquista este troféu, depois de ter sido derrotada na final de 2012 por outra equipa brasileira (e de São Paulo), o Corinthians.

Fui uma luta que durou 120 minutos (mais a compensação) apenas desempatada por um penálti convertido pelo alemão Kai Havertz aos 117’. Antes, foi um jogo marcado pelo equilíbrio e pela sagacidade táctica de Abel Ferreira, que fez do seu Palmeiras uma fortaleza muito difícil de ultrapassar para os favoritos londrinos.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Chelsea colocou-se em vantagem aos 55’. Hudson-Odoi fez o cruzamento a partir da esquerda e Lukaku cabeceou para o 1-0 - o belga praticamente não tinha existido no jogo até então, mas apareceu para colocar a equipa de Thomas Tuchel em vantagem.

Não demorou muito a reacção da equipa paulista. Aos 62’ Thiago Silva jogou a bola com a mão na área dos “blues” e, dois minutos depois, Rafael Veiga empatou a partir da marca dos 11 metros.

O “verdão” resistiu ao assalto final do Chelsea e levou o jogo para prolongamento, onde se manteve mais ou menos tranquilo perante os ataque pouco esclarecidos do campeão europeu. Mas, quando já se esperava um desempate por penáltis, o Chelsea recuperou a vantagem na final. A bola bateu no braço de Luan, o árbitro foi ver as imagens e assinalou novo penálti. Para a decisão, Havertz não falhou, ele que tinha sido o autor do golo do triunfo do Chelsea na última final da Champions.

Com esta sua primeira conquista, o Chelsea sucede ao Bayern Munique no palmarés do torneio e Thomas Tuchel torna-se no terceiro técnico alemão a vencer a prova, depois de Jurgen Klopp e Hansi Flick. Já Abel, depois de ter vencido duas vezes a Taça Libertadores, é o segundo técnico português a sofrer uma derrota na decisão do Mundial de clubes, depois do Flamengo de Jorge Jesus ter perdido na final de 2019.