João Paulo Borges Coelho é o convidado do Encontro de Leituras

O escritor moçambicano é o próximo convidado do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo a 14 de Fevereiro, às 22h em Lisboa (19h em Brasília), com o romance Museu da Revolução.

Em Maputo, capital de Moçambique, houve em tempos um Museu da Revolução que tinha exposto o velho Volkswagen cinzento do Presidente Eduardo Mondlane. Tinha sido montado com a ajuda de museólogos da Coreia do Norte. Esse museu foi perdendo importância, e acabou por fechar com o pretexto de sofrer uma remodelação, o que nunca aconteceu. É daí que vem o título do mais recente romance do escritor e historiador moçambicano João Paulo Borges Coelho que estará em discussão no próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo.

A sessão com o escritor acontece no dia 14 de Fevereiro, às 22h de Lisboa (19h de Brasília), na plataforma Zoom, aberta a todas as pessoas que queiram participar. Pode aceder através deste link ou inserir o ID da reunião 820 7497 2849 e a senha de acesso 538972.

Licenciado em História, na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, onde é professor jubilado, João Paulo Borges Coelho doutorou-se em História Económica e Social na Universidade de Bradford, no Reino Unido. Em 2009, recebeu o Prémio Leya pelo romance O Olho de Hertzog.

O romance Museu da Revolução foi publicado em Portugal em 2021 pela Editorial Caminho e, em 2022, no Brasil, pela editora Kapulana. Ficou em segundo lugar no Oceanos – Prémio de Literatura em Língua Portuguesa 2022.

Museu da Revolução Autoria: João Paulo Borges Coelho

Editora: Caminho

488 págs., 21,90 €

“Como se conta uma história? Quais são as raízes de uma história? E quais as suas consequências?”, pergunta-se a determinada altura neste romance de personagens muito diversas, como dois portugueses que ficaram amigos na guerra colonial ou dois guerrilheiros moçambicanos que se reencontraram depois da independência. Uma história que tem como fio condutor um Toyota Hiace e uma viagem.

Quando a Kapulana lhe pediu para apresentar este livro num vídeo de lançamento, João Paulo Borges Coelho explicou que a história se vai fazendo à medida que a viagem que o livro narra avança através de Moçambique. “Os viajantes são distintos uns dos outros”, mas todos têm um passado que “os assombra” e procuram respostas para as perguntas que esse passado levanta, explica no YouTube da editora.

Quando abre Museu da Revolução, um romance que nos fala da guerra, o leitor surpreendentemente é levado até ao Japão. Mais à frente, percebe-se a razão dessa estranheza. No capítulo seguinte, somos apresentados ao narrador e a Jei-jei, uma das personagens principais, e às suas conversas. É assim que vão surgindo os temas que são abordados ao longo do livro: “a memória e o passado com a sua força”; “o museu como espaço onde repousam os símbolos do grande passado colectivo” e “a viagem como tema e a questão da paisagem associada a ela”. E ainda, “o grande tema da violência das guerras”, a guerra da independência e da guerra civil que se seguiu e que “moldaram o que é Moçambique” actualmente.

João Paulo Borges Coelho, que nasceu no Porto, em 1955, filho de uma moçambicana e de um português, mas que foi com poucos meses de idade para a Beira, em Moçambique, quis também escrever sobre a relação que existe entre a realidade e a ficção.

Neste livro, “onde o escritor resgata a memória recente de Moçambique a partir de gente comum”, como escreveu no Ípsilon a crítica literária Isabel Lucas, “estamos diante de um épico ou da possibilidade de um épico que escolheu ser o épico dos que nunca são protagonistas de nada, muitas vezes nem da própria vida”.

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. É moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista da Folha de S. Paulo Eduardo Sombini, apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não-ficção.

