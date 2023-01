Maternidade do hospital de Portimão vai fechar de 15 em 15 dias até ao final de Março

Vários serviços de urgência e ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo continuam a encerrar alternadamente no primeiro trimestre deste ano.

O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia e bloco de partos do hospital de Portimão vai estar encerrado de 15 em 15 dias até ao final de Março, mantendo-se aberta de forma ininterrupta a maternidade do hospital de Faro. Portimão encerra entre as 8 horas de sexta-feira até às 8 horas de segunda-feira a partir de 10 de Fevereiro.

A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) anunciou esta terça-feira a nova decisão num comunicado em que recorda que se mantêm os encerramentos alternados de vários serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e blocos de partos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) até ao final do primeiro trimestre, como foi decidido no início deste mês.

De resto, nas regiões Norte, Centro e Alentejo todas as maternidades continuam a funcionar sem interrupções. A direcção executiva acompanha a informação de um cartaz com o calendário dos encerramentos e volta a sublinhar a importância de as pessoas contactarem previamente o SNS 24 (808 24 24 24), ou o 112, em casos de emergência.

É em LVT que se se faz sentir com maior acuidade a falta de médicos para assegurar as escalas das maternidades. As únicas que estão a funcionar sem interrupções são a do hospital de Santa Maria e a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. As outras funcionam aos fins-de-semana de forma alternada, partilhando recursos.