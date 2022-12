Direcção executiva do SNS quer evitar fecho definitivo de blocos de parto em Lisboa

O encerramento de maternidades no interior do país vai ser ponderado tendo em conta as grandes distâncias entre elas. Fernando Araújo promete tomar decisões no início do próximo ano.

Os dois blocos de parto em risco de encerrar em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) – nos hospitais do Barreiro e de Vila Franca de Xira – não deverão fechar de forma definitiva nesta fase, defende o director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, que preparou um plano para organizar a resposta dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais nesta região no período do Natal e passagem de ano e ao longo do primeiro trimestre de 2023.