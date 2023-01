Lisboa mantém fechos alternados de maternidades. Póvoa de Varzim e Famalicão não encerram

A Direcção Executiva (DE) do Serviço Nacional de Saúde (SNS) divulgou esta sexta-feira duas decisões sobre a rede de maternidades públicas do país. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde se concentram os maiores problemas por falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas das urgências de ginecologia e obstetrícia, vai manter-se até Março a metodologia do Natal e Ano Novo – a Maternidade Alfredo da Costa e a do hospital de Santa Maria estarão sempre abertas e as outras continuam a funcionar alternadamente, partilhando recursos de forma articulada. Já na região Norte, decidiu manter abertas até ao final deste ano as maternidades da Póvoa de Varzim e de Famalicão.