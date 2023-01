PS vai “ler o acórdão”, mas está feliz por a eutanásia ter chumbado por uma palavra

O novo “chumbo” da lei da eutanásia pelo Tribunal Constitucional foi recebido pelo PS com algum alívio: afinal, não foi posto em causa nem o direito a morrer, nem os conceitos de doença grave e incurável ou de antecipação da morte, mas apenas em “uma palavra”: a conjunção ‘e’ nos requisitos relativos ao sofrimento do requerente.​ "Foi por um voto e por uma palavra", realçou a deputada Isabel Moreira, relatora do texto final aprovado no Parlamento a 9 de Dezembro.