Construção de aeroporto num santuário de aves gera protesto na Albânia

Ambientalistas protestaram contra a construção de um aeroporto no Sul da Albânia, invocando que o projecto pode colocar em risco os santuários de 200 espécies de aves, incluindo flamingos e pelicanos.

Um grupo de ambientalistas protestou, no último fim-de-semana, no estaleiro de obras para a construção de um novo aeroporto no Sul da Albânia. O projecto tem como objectivo impulsionar o turismo, mas os manifestantes invocam que a iniciativa colocará em risco os santuários de cerca de 200 espécies de aves, incluindo flamingos e pelicanos.

A pitoresca lagoa Vjosa-Narta, localizada no litoral Adriático da Albânia, é uma das paragens cruciais para bandos de pássaros durante a migração anual entre a Europa e a África.

O governo está a construir o aeroporto a apenas cinco quilómetros da costa do Adriático, na esperança de usar as praias de areia branca para atrair mais turistas estrangeiros e, assim, trazer vantagens para a frágil economia dos Balcãs.

"Para aqueles que pensam que este aeroporto trará desenvolvimento: na realidade, este projecto vai implicar apenas destruição", disse o guia turístico Alben Kola à Reuters no sábado, durante o protesto que reuniu cerca de 100 ambientalistas e ornitólogos.

"Os governos estrangeiros estão a fazer mais para proteger [a lagoa] do que nós próprios", disse Joni Vorpsi, da ONG Protection and Preservation of Natural Environment in Albania

A União Europeia, à qual a Albânia pretende aderir, considera que o projecto foi realizado em contradição com as leis nacionais e internacionais sobre protecção da biodiversidade. As obras para o novo aeroporto foram lançadas em Dezembro de 2021 e têm conclusão prevista para o final de 2024.

O comité da Convenção de Berna, que trabalha para proteger a vida selvagem e os habitats naturais europeus, afirmou que a Albânia deveria suspender a construção do aeroporto.

“Isto mostra que essa riqueza natural não pertence apenas a nós, mas a toda a Europa. Os governos estrangeiros estão a fazer mais para protegê-la do que nós próprios”, disse Joni Vorpsi, da ONG Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA), que luta há anos para proteger a lagoa.

"Não sou realidade virtual", lê-se

Em Novembro, um tribunal albanês rejeitou uma acção movida por ONGs locais contra a construção do aeroporto, mas as entidades tencionam recorrer da decisão.

Vorpsi disse que o aeroporto, que servirá a cidade costeira de Vlore, no Sul, não apenas destruiria os habitats das aves, mas também aumentaria o risco de colisões de aeronaves com pássaros grandes.

A empresa suíça que lidera o projecto, Mabetex, garante que as trajectórias de descolagem e pouso dos aviões não afectariam as rotas das aves. Mas Vorpsi recorda que a pista ficaria a 3,5 quilómetros do santuário de pássaros e a cinco quilómetros das principais rotas de migração de pássaros.