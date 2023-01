O regresso da América

A Rússia foi, durante algum tempo, mal compreendida como uma potência regional. A Europa, mas também os Estados Unidos, cortejaram-na, distraídos da evolução do regime construído por Vladimir Putin.

1. John Ikenberry esteve recentemente em Lisboa, a convite da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, para reflectir sobre o futuro da ordem liberal internacional que dominou o mundo desde o fim da II Guerra. O professor de Relações Internacionais de Princeton foi o primeiro orador de um ciclo de conferências sobre o futuro das democracias, numa altura em que muitos académicos as consideram em recessão à escala global, confrontadas que estão com enormes desafios internos e externos. A World Safe for Democracy é o título genérico deste bastante oportuno ciclo de debates da FLAD.