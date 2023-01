Preços das casas já caem na Europa, mas Portugal vai continuar a ser excepção

Por toda a Europa, os dados estatísticos mais recentes começam a confirmar as previsões que foram feitas no ano passado: ao fim de anos de recordes sucessivos, a trajectória de crescimento acentuado dos preços das casas parece estar a chegar ao fim e os valores já estão a cair em vários países, nórdicos à cabeça. Portugal, marcado por uma falta de oferta crónica que continua a impulsionar os preços e uma cada vez maior procura por parte de estrangeiros com mais poder de compra do que os nacionais, vai manter-se como uma excepção, onde, quando muito, os preços vão crescer a um ritmo mais lento do que até agora.