BE quer clarificar papel da direcção executiva e propõe alterar Estatuto do SNS

O pedido junta-se a outros dois com discussão já agendada para quarta-feira da próxima semana. PSD e Chega entregaram, ainda no ano passado, pedidos de apreciação parlamentar ao Estatuto do SNS.

O BE apresentou, na Assembleia da República, um pedido de apreciação parlamentar, com várias alterações, ao Estatuto do SNS. Quer ver clarificado o papel da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), que considera que tem tido “como principal função ser escudo do Governo e esvaziar o debate em torno das opções políticas para a área da saúde”, quer que se elimine a possibilidade da gestão privada dentro do SNS, que se crie um regime de exclusividade e que todas as profissões da área da saúde tenham uma carreira própria.