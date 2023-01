PS e PSD votaram a favor das excepções para gastos na JMJ

O ajuste directo de 4,24 milhões de euros feito pela Câmara Municipal de Lisboa para a construção do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é possível graças a um artigo incluído no Orçamento do Estado (OE) para 2023 que teve o voto a favor do PS e do PSD. O artigo em causa admite várias excepções às regras da contratação pública: o recurso a ajustes directos em contratos com valor superior, a dispensa de fiscalização prévia do Tribunal de Contas (TdC) e que as despesas e os encargos com empréstimos para os gastos com a JMJ não contem para os limites de endividamento das autarquias.