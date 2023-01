Das t-shirts ao altar-palco. Câmaras recorrem ao ajuste directo para as Jornadas Mundial da Juventude

Loures assume não ter feito qualquer concurso público. Os contratos publicados no portal Base mostram que as autarquias têm recorrido ao ajuste directo para evento que foi adiado um ano.

Mais de oito milhões para retirar os contentores de parte do Complexo Logístico da Bobadela, mais de cinco milhões para um altar-palco, mais três milhões numa ponte pedonal. Mais gastos em empreitadas para modelação de terrenos, assessores, consultores — e até t-shirts. Os gastos do Estado e das câmaras de Lisboa e de Loures avolumam-se para garantir que em Agosto tudo estará pronto para receber o Papa Francisco e milhares de jovens nas margens do rio Trancão na Jornada Mundial da Juventude.