João Ferrão: reforço das CCDR “é demasiado complexo para ser imposto de forma central e unilateral”

João Ferrão foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades e integrou a Comissão Independente para a Descentralização, que, em 2019, apontou o percurso a trilhar até à regionalização. Entre as recomendações, o relatório final sugeria reforçar, numa fase de “arranque e transição”, as competências das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Anunciada que foi a reorganização dos serviços periféricos do Estado, no final de 2022, o geógrafo mantém mais dúvidas do que certezas.