Um mapa dos refugiados da II Guerra Mundial no Porto para pensar o futuro

Portugal era neutro. Mas foi geografia de “esperança” para muitos. Durante a II Guerra Mundial, o país transformou-se numa importante via de saída da Europa para milhares de refugiados judeus. O projecto Memory Map Porto identificou, até agora, 800 pessoas que, em fuga do regime nazi nos anos 40, encontraram abrigo na cidade. Com curadoria da cineasta Katya Krausova, o projecto do Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIPO) e da Comunidade Judaica do Porto recolheu centenas de documentos para contar, uma a uma, as histórias individuais de uma tragédia colectiva. A “tocha” deverá seguir depois para outras cidades do país – com Lisboa já na calha.