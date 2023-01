Faial e Porto Santo nomeadas para Melhores Destinos Europeus

Açores e Madeira concorrem com duas ilhas-estrela a European Best Destinations. Os votos já estão a entrar: até 10 de Fevereiro todos podem votar.

A European Best Destinations (EBD), que se dedica a promover destinos turísticos, lançou o seu concurso anual que levará à escolha do melhor dos melhores. Mas a lista, entre pesos-pesados do turismo mundial e localizações mais alternativas e/ou emergentes, serve também para destacar todos os nomeados. São 21 destinos em competição e, a par de Londres, Praga, Varsóvia, Atenas, Viena ou Copenhaga, surgem duas estrelas portuguesas: Faial e Porto Santo, sendo de assinalar que a ilha madeirense, em 2022, foi eleita pelo mesmo organismo como a praia europeia do ano.

No site, sobre o Faial, Açores, diz-se que é um destino com aposta na sustentabilidade, com muitas aventuras eco-responsáveis. Os elogios ao Faial mesclam-se com elogios aos Açores em geral: "mais verdes que a Islândia", e, sublinhe-se, "mais baratos", com um "clima mais ameno", "destino privilegiado para os amantes da natureza, dos desportos ao ar livre, das caminhadas, mas também da gastronomia" e, atenção, do romance, luas-de-mel incluídas. Sendo de facto um EDEN, o Faial tem "paisagens deslumbrantes, aves e plantas únicas e formações geológicas icónicas". "Com São Jorge e Pico, forma um tríptico de ilhas únicas e encantadoras no meio do Oceano Atlântico." Não faltam o vulcão ou o jardim botânico.

De Porto Santo, Madeira, diz-se que é a "pequena irmã" da ilha principal, repleta de atracções entre hotéis, bares e restaurantes, ou os "melhores pores do Sol da Europa" e um clima soalheiro praticamente todo o ano. "Destino com alma", "praia paradisíaca, histórica, exuberância geológica" na "ilha dourada"; não faltam elogios, próprios ou citados, destacando-se também a hotelaria, actividades náuticas e os tratamentos em spa.

Foto Porto Santo FRANCISCO CORREIA

Foto Faial - Horta - vista para a Ilha do Pico manuel roberto

A votação decorre online aberta a todos até 10 de Fevereiro e pouco depois ficar-se-á a saber qual o destino a conseguir maior votação. Segundo informação da organização, o sistema só permite um voto por cada IP a cada 24h.

O sistema leva assim a que a vitória siga para o destino que mais se promove e consegue levar milhares ao voto, não sendo habitual, aliás, que os vencedores sejam as cidades mais célebres e mais concorridas.

Portugal tem sido um destaque frequente na competição, que realiza agora a sua 14.ª edição. O Porto, aliás, já venceu as três vezes em que foi nomeado (a última em 2017); Lisboa foi declarada European Best Destination em 2010 e 2015; Braga venceu em 2021, uma vitória que até originou posteriormente algumas polémicas.

A EBD apresenta-se como um projecto e site dedicados a promover a "cultura e turismo na Europa". Foi criada em 2009 e afirma-se como o "mais visitado site dedicado a promover o turismo na Europa" nos últimos dez anos. "Promovemos mais de 400 destinos em parceria com os turismos oficiais", especificam, "particularmente criando páginas dedicadas a destinos europeus". Também criam "guias de viagens" e realizam com frequência competições e listas baseadas nos votos dos viajantes".

Foto Um mergulho no porto da Horta, Faial Nuno Ferreira Santo

Segundo a EBD, a escolha dos destinos candidatos à competição anual relaciona-se com indicadores dos "últimos 12 meses". Nestes, explica à Fugas Maximilien Lejeune, director da iniciativa, incluem-se o "aumento do número de visitantes e da popularidade online" ("a Madeira teve o maior crescimento [neste vector] entre todos os nomeados") e distinções conseguidas, como é o caso do Faial, que tem o selo EDEN como Destino Europeu de Excelência pela Comissão Europeia. "Não há dinheiro envolvido aqui. Podemos ter participação no custo promocional e gráfico, mas nunca representa a cobertura de custos", indica. "O Porto Santo e o Faial são promovidos sem pagamentos", sublinha.

As duas ilhas portuguesas, diz "são destinos de sonho": "Estes são locais onde todos gostaríamos de estar neste momento", refere Lejeune. São de "uma rara beleza", regista numa nota pessoal, porque já teve "a sorte de os ter visitado".

A votação está aberta no site da EBD, bastando seleccionar o destino preferido.