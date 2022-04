European Best Destinations: Porto Santo é a praia europeia do ano

No site de turismo, a ilha madeirense lidera o top 22 de praias europeias para 2022. Entre muitos areais que valem ouro, da Grécia a Espanha ou Itália, encontra-se ainda, logo na 3º posição, outra praia da Madeira, a do porto do Seixal. Mergulhe na fotogaleria.

“European Best Beach 2022”. O selo é decidido pela European Best Destinations, o site que é mais célebre por realizar a votação anual de Destino Europeu do Ano – Braga venceu em 2021 –, e passa a ser ostentado por Porto Santo. A ilha dourada lidera a lista de ouro desta plataforma de turismo e promoção turística, que escolheu 22 praias como “as melhores” para 2022.

No destaque a Porto Santo, recorda-se que a Madeira foi distinguida, também pela European Best Destinations (EBD), como o destino mais seguro para férias durante a pandemia. Destacando-se as areias douradas que a tornam “mundialmente famosa”, a praia de Porto Santo é considerada perfeita “para não fazer nada”. Que é como quem diz, relaxar e aproveitar o que a natureza e o clima dão. Sem esquecer as “virtudes terapêuticas”, aliás já atestadas em estudos científicos, das suas areias, com spa dedicado e tratamentos de areias quentes.

Para complementar, fala-se no golfe da ilha, “um dos mais bonitos campos de golfe do mundo”, dos hotéis de luxos com acessos directos à praia, da paz em comparação com outras ilhas turísticas (compara-se com as Canárias). Resumindo e concluindo, “perfeita” para “evitar multidões e religar-se com a natureza": “escolha top para este Verão”.

Foto Praia do Porto do Seixal. Madeira Andreia Gomes Carvalho

Outra praia madeirense surge em terceiro lugar, atrás da Bolonia de Tarifa (Cádis): a escolhida, curiosamente, é a Praia do Porto do Seixal, dita mesmo “uma das mais bonitas da Europa” no texto promocional da EBD. De areias negras vulcânicas, permite vislumbres da paisagem magnificente da costa norte da ilha. “Incrivelmente instagramável”, dizem. A Praia do Porto do Seixal é “uma pequena praia de areia negra que se formou nos últimos anos junto ao Porto do Seixal”, lembra o Turismo da Madeira.

Fica junto ao porto de abrigo e Clube Naval do Seixal, logo permite “a acessibilidade a algumas facilidades nomeadamente a caiaques, bar de apoio e duches”, lembra a autarquia de Porto Moniz. Bons detalhes: as fabulosas piscinas naturais estão perto e basta viajar 5 minutos para entrar na floresta Laurissilva no Chão da Ribeira.

European Best Destinations: 22 praias para 2022 Porto Santo, Madeira, Portugal Bolonia, Tarifa, Cádiz, Espanha Porto de Abrigo do Seixal, Madeira, Portugal Cala Goloritze, Baunei, Sardenha, Itália Mitjanet, Ilhas Baleares, Espanha Monolia, ilha de Lichadonisia, Kamena Vourla, Grécia Baia delle Zagare, Vieste - Apulia - Itália Elafonisi, Chania, Creta, Grécia Santa Giulia, Porto Vecchio, Córsega, França Hel, Polónia Porto Katsiki, Lefkada, Grécia Calanque d'En Vau, Marselha, França Agios Konstantinos, ilha de Astypalaia, Grécia Cavoli, ilha de Elba, Itália Playa Cala Sa Boadella, Lloret de Mar, Girona, Espanha La Sorgente, Portoferraio, ilha de Elba, Itália Cala dei Gabbiani, Sardenha, Itália Greve Blanche, Tregastel, Bretanha, França Cala Cipolla, Chia, Sardenha, Itália Blanes, Girona, Catalunha, Espanha Laga, Urdaibai, País Basco, Espanha Cauco, Maiori, Amalfi, Itália

Entre as praias que brilham ao sol da Europa no top 10 da EBD – sendo a lista completa decidida, refere a organização, por “votação de viajantes" – encontram-se maravilhas da Sardenha, Ilhas Baleares, Creta ou Córsega, e até um paraíso chamado Hel.