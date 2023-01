Fundação JMJ vai tentar baixar o custo do altar-palco que vai acolher o Papa Francisco

A Fundação JMJ Lisboa está disponível para rever o projecto de construção do altar-palco que vai acolher o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai realizar-se em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de Agosto, para a tornar mais barata. A notícia de que a construção daquela estrutura foi adjudicada à Mota-Engil por 4,2 milhões de euros mais IVA suscitou reacções de desagrado, nomeadamente por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que aconselhou a entidade organizadora do evento a ser mais comedida nos gastos e mais próxima da “visão simples, pobre, não triunfalista” do Papa Francisco.