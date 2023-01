Parlamento chumba desclassificação de documentos da Guerra Colonial

O projecto do Bloco de Esquerda (BE) de desclassificação dos documentos militares anteriores a 1975 foi nesta quinta-feira chumbado no Parlamento. A iniciativa, entregue pelos bloquistas no seguimento do cinquentenário do massacre de Wiriyamu em Moçambique, previa desclassificar especificamente os documentos relativos ao período da Guerra Colonial, de 1961 a 1974, na posse dos arquivos históricos das Forças Armadas para "repor a justiça histórica" e desmontar a "ficção" sobre o colonialismo português.