Adalberto Campos Fernandes defende primárias para presidenciais e Assis candidato

Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, afirma que Francisco Assis "tem muito mais para dar ao país do que a função que está a exercer de presidente do Conselho Económico e Social". "Seja função executiva, parlamentar, presidencial." Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Adalberto "não tem dúvidas" de que Assis seria um bom candidato às próximas presidenciais.