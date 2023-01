Volvo tem problema com software de travões. Em Portugal, há 522 carros afectados

A marca informou que está a entrar em contacto com os clientes para levarem os carros aos concessionários. Em causa, uma incompatibilidade entre software e hardware do módulo de controlo de travagem.

A Volvo informou ter lançado um recall para alguns automóveis da sua gama, para modelos do ano 2023, depois de ter detectado uma possível incompatibilidade entre o software e uma nova versão do hardware do módulo de controlo de travagem. A anomalia, garante num e-mail enviado às redacções, não afecta a capacidade de travagem.

O recall mundial também se aplica a Portugal, onde a marca informa existirem 522 viaturas afectadas, entre versões do XC40, C40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country e XC90.

Ainda que estime que o problema apenas se torne visível em casos raros, a Volvo avisa que os clientes com automóveis afectados podem experimentar maior rigidez no pedal de travagem e a perda das funções electrónicas de apoio à travagem. Quando ocorrer, explica-se, o condutor será avisado através do módulo de informação.

Apesar de não haver “relatórios de acidentes ou ferimentos pessoais relacionados”, a Volvo recomenda que, quando surgir esse aviso, o condutor pare de imediato o automóvel em segurança, trancando-o e aguardando 15 minutos, tempo que permitirá a reinicialização do sistema, antes de o voltar a abrir e pôr em marcha.

Entretanto, o emblema sueco, que tem como bandeira a segurança, disse já ter começado a contactar os proprietários dos automóveis afectados, para que se dirijam ao concessionário para uma actualização do software. Dentro de algumas semanas, a marca conta ter essa actualização disponível over the air.