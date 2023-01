Mariana Reis estreia mais uma sobre ti, que é mais um passo na construção de um álbum

Aos poucos, Mariana Reis vai revelando as canções que hão-de preencher o seu primeiro álbum, a publicar este ano. Depois de um EP lançado em Abril de 2022, coisas por dizer, que se centrava em relações acabadas (retratadas em canções como engana-me hoje, eu deixo, coisas por dizer, há brilho na noite e ainda ando assim), Mariana publicou em Novembro desse mesmo ano um novo tema, e se eu te disser (grafado sem maiúsculas, como sempre tem feito nas suas canções), que falava de uma relação no início, e que era também o início do que virá a ser o futuro álbum. Agora estreia outra, mais uma sobre ti, desta vez, explica, centrada “no lado mais sombrio do amor”. Nas palavras com que Mariana anuncia o novo single, “fala sobre estarmos apaixonados, sobre as tentativas infinitas que fazemos para que tudo funcione, mas nem sempre depende só de nós e nem sempre a história é vivida com a mesma intensidade por ambas as partes”.

E se na música o tom é mais alegre do que no EP de estreia, o videoclipe contrasta pelo dramatismo criado pelas imagens. Uma dicotomia que, segundo a autora, no texto citado, quer “dar a sensação de que estamos consumidos pela loucura do amor, ou neste caso, a falta dele.” O vídeo, acrescenta, “dá-nos a extensão dos pensamentos mais sombrios que podemos ter quando somos confrontados com a perda daquilo que amamos, ou quando percebemos que ainda não temos força para seguir em frente. Sentimos que já não nos reconhecemos, que vamos morrendo aos poucos enquanto nos deixamos afundar lentamente e sentimo-nos perdidos e exaustos. Este single é o processo do aparecimento dessa consciência e da necessidade de inverter este rumo.”

Nascida em Almada, a 8 de Setembro de 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, dos 8 aos 19. Pelo meio, aos 14, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois estes dois instrumentos para compor. A par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes. O tema mais uma sobre ti, aqui em estreia, estará disponível nas plataformas digitais no dia 27 de Janeiro.