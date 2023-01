Trinta segundos que abalaram a comunidade científica da Terra

No passado 15 de Dezembro, Rose Abramoff e Peter Kalmus, cientista da NASA, foram expulsos do “Encontro de Outono” (Fall Meeting) da American Geophysical Union (AGU), organização sem fins lucrativos com cerca de 60 mil membros. O “Encontro de Outono” da AGU, que se realiza anualmente, juntando milhares de pessoas (entre investigadores, estudantes, formuladores de políticas e jornalistas), é uma conferência reputada, um evento muito influente dedicado ao avanço das ciências da Terra e do espaço.

Abramoff e Kalmus foram expulsos porque subiram ao palco a meio de uma apresentação para mostrar à plateia uma faixa que dizia: “Out of the lab and into the streets.” (“Fora do laboratório; [vamos] para as ruas.”)

Para começar, as intervenções de Abramoff e Kalmus no “Encontro de Outono” da AGU, onde apresentaram trabalho de investigação, acabaram por ser retiradas do programa. Depois, o Laboratório Nacional de Oak Ridge (ORNL) demitiu Rose Abramoff, pondo fim a uma relação profissional de cerca de um ano.

Agora, é publicada uma carta aberta sobre este caso. Os organizadores desta acção contam que pediram aos colegas mais próximos para se juntarem em solidariedade com Rose e Peter e publicamente repudiar as consequências do acto pacífico de protesto.

Em pouco tempo juntaram mais de 1500 assinaturas (três são investigadores em início de carreira e a trabalhar em Portugal).

"Verificámos as assinaturas sem filiação para nos certificarmos de que estas são de facto cientistas (e removeram os que não o eram). Temos signatários de todos os continentes, de todos os níveis de carreira, mais de 50 IPCC colaboradores e mais de 50 directores de institutos ou departamentos de investigação, e mais de 360 candidatos a doutoramento e pós-doutoramentos", referem os responsáveis por esta iniciativa.

Por fim, concluem: "Isto é um sinal claro de apoio, e também nos dá esperança de que os cientistas se sintam seguros para falar sobre a acção climática no futuro."