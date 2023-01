Foi você que pediu mais um Dia do Vinho do Porto?

Sim, o dia que por cá celebramos como o do vinho do Porto, em Setembro, é o da demarcação do Douro, mas entusiastas americanos cismaram que haveriam de celebrar o licoroso em Janeiro. Why not?

O Dia do Vinho do Porto celebra-se, pela generalidade dos agentes envolvidos na sua produção e promoção, a 10 de Setembro, o mesmo dia em que nos idos de 1756 o Marquês de Pombal criou a mais antiga região vinícola demarcada do mundo, o Douro. É essa também a efeméride que o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto reconhece. Mas em 2012, e a propósito de uma acção de promoção do nosso generoso nos EUA (a julgar pelo que aconteceu depois, bem sucedida), um grupo chamado Wine Origins Alliance entendeu que instituir outro Port Day: 27 de Janeiro. E a ideia pegou, até por cá.

Porque não? Há o dia oficial e há este outro, oficioso, vá. Como o vinho do Porto não precisa de dias especiais para ser consumido — e o mesmo pode ser dito sobre o espumante ou o vinho Madeira —, haver dois dias de festa, apesar de confuso, é coisa de se celebrar.

Deixamos-lhe, então, três propostas para celebrar o vinho do Porto na sexta-feira, dia 27 de Janeiro.

De Gaia a ver o Porto, no World of Wine

O World of Wine (WOW) assinala este Port Day com menus especiais nos seus espaços gastronómicos. O WOW é um empreendimento do grupo The Fladgate Partnership, que detém a Taylor's, a Croft e a Fonseca e na sexta-feira terá menus exclusivamente harmonizados com vinho do Porto nos restaurantes Barão Fladgate (junto às caves da Taylor's, este restaurante já existia, mas acaba integra hoje a gestão integrada da restauração do grupo) e 1828.

A proposta de "combinação perfeita" do Barão Fladgate harmoniza, num primeiro momento, vieiras caramelizadas e gamba glaciada com um Porto tónico de Taylor’s Chip Dry, mesmo ao jeito das quintas do Douro, onde as boas-vindas são quase sempre de Porto tónico na mão; depois, há vitelão com escalope de foie gras e, no copo, Taylor’s Late Bottled Vintage 2017; o tawny 10 anos da mesma casa acompanhará o creme de caramelo. Este menu custa 75 euros por pessoa e inclui visita às caves, mesmo ali do outro lado do pátio. Há a possibilidade, por mais 30 euros, de trocar dois dos vinhos desta proposta: a seguir ao Porto tónico, pode optar antes pelo Vintage de 2017 e pelo Tawny 20 Anos.

No 1828, a steakhouse do WOW, o menu de degustação “1828 by Bodega El Capricho” propõe uma refeição especial em sete momentos. Destaque para as carnes maturadas de bois velhos, "seleccionados com rigor e criados em liberdade". O menu (90 euros por pessoa) inclui rosbife, cecina e costela de boi, entre outras iguarias. O complemento de vinhos, todos da Taylor's, tem o valor de 50 euros.

Foto O restaurante Barão Fladgate propõe um menu harmonizado exclusivamente com vinho do Porto para celebrar o Port Day a 27 de Janeiro João Ferreira / WEBOOST

Conversa, prova e jantar, no Mind The Glass

O bistrô Mind The Glass não se contentou com um dia de festa e está já a assinalar o que chamou de Semana Especial Vinho do Porto. Até dia 28, quem for a este espaço situado nos Leões, na Baixa do Porto, pode contar com "uma carta especial de vinhos do Porto, que pode consumir a copo" ou comprar, seja para abrir a garrafa e consumi-la no bistrô, seja para levar para casa. "Tudo com descontos especiais", afiança o Mind The Glass, um espaço onde, no dia-a-dia, já estão disponíveis para serviço a copo cerca de 650 referências de vinho. A "semana especial" também se faz de cocktails, com propostas como "o Porto Negroni, o CosmoPorto e o Canario". O sommelier João Lourenço pode ajudar na escolha do Porto certo.

Isto desde esta segunda-feira e até sábado. Na sexta-feira, no tal Port Day, o espaço organiza uma conversa sobre a História do Vinho do Porto (17h), a prova "Ruby VS Tawny" (18h), comentada por João Roseira, da Quinta do Infantado, e um jantar vínico (20h; 70 euros por pessoa), com vinho do Porto, claro. O menu inclui, como bebida de boas-vindas, Quinta do Infantado Dry White; depois segue com terrina de cabeça de porco, harmonizada com Churchill's Tawny 10 Anos; sames de bacalhau e estufado de grão de bico, com Quinta do Infantado Tawny 20 Anos no copo; folhado de alcatra e cogumelos shitake, com Quinta do Infantado Late Bottled Vintage 1988; e a terminar a refeição uma mousse que junta cacau, caramelo salgado e queijo da ilha, e que acompanha com Quinta da Romaneira Vintage 1985.

As inscrições para qualquer uma destas actividades podem ser feitas para o e-mail reservas@mindtheglass.pt ou através do número 913 093 932.

Foto O bistrô Mind The Glass, na Invicta, está a assinalar a Semana Especial Vinho do Porto. Habitualmente, já tem mais de 600 referências de vinho a copo, entre 24 e 28 de Janeiro terá uma carta especial de vinhos do Porto e eventos dedicados no dia 27 Nelson Garrido

Tertúlia e concerto no museu, em São João da Pesqueira

O Museu do Vinho de São João da Pesqueira vai comemorar a 27 de Janeiro o Dia Internacional do Vinho do Porto com a tertúlia “Harmonização do Vinho do Porto com Gastronomia Regional”, a que se seguirá um jantar exclusivo. A tertúlia é às 18h30 e conta com a participação do professor e historiador Gonçalves Guimarães e do enólogo David Guimaraens.

Tertúlia e jantar estão limitados a 40 pessoas e a experiência custa 25 euros. Os interessados devem inscrever-se através do telefone 917 239 568 ou do e-mail info@capitaldouro.pt.

A data servirá, também, para São João da Pesqueira apresentar o doce Coração do Douro, criado à base de vinho do Porto e que resulta de um concurso aberto pelo município com vista à criação de um produto de doçaria típico do concelho. Pelas 22h actuará Bruna Costa, num concerto de entrada livre.